Brexitový paradox: Do Británie smí jen včelí královna, ostatním včelám hrozí spálení

Jenže do úspěšného byznysu přišel brexit. Nové zákony, které vstoupily v platnost po odchodu Británie z jednotného trhu EU a celní unie, totiž zakázaly import vybraných včelích kast do země.

Právě této nejasnosti se snaží Murfet využít. Objednal si na 15 milionů včel a ty by měly nejprve dorazit do Severního Irska a až poté putovat do hrabství Kent v Anglii, kde žije. Úřady ho ale varovaly, že včely mohou být „zničeny“, k čemuž by podle Independentu mělo dojít spálením.