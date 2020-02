Blizard v Německu převrátil autobus s turisty

V autobuse bylo sedm lidí a řidič. Ten se při nehodě vážně zranil stejně jako třiapadesátiletý cestující. Šest dalších lidí ve věku od 21 do 61 let bylo lehce zraněno.

Vichr a sníh do Německa přinesla bouře Bianca, která dosáhla intenzity blizardu. Při další nehodě z noci na pátek ve spolkové zemi Porýní-Falc zemřela jedna žena, napsala DPA. Nepřízeň počasí vedla rovněž k odložení fotbalového utkání Evropské fotbalové ligy mezi mužstvy Salzburgu a Eintrachtu Frankfurt.

BEZ KOMENTÁŘE: Bouře Bianca přinesla do Německa silný vítr a husté sněžení

Matematické modely meteorologů ale předpokládají zlepšení. Počasí by se mělo umoudřit už během víkendu, kdy by měl ustat vítr, teploty se vyšplhají o několik stupňů výš a mělo by i svítit slunce.