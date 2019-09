Biden se nesnažil chránit syna, tvrdí bývalý ukrajinský ministr

Pavlo Klimkin, který byl ukrajinským ministrem zahraničí v roce 2016, uvedl, že nejsou vůbec žádné důkazy o tom, že by byl Šokin odvolán z jiného důvodu než kvůli korupci.

„Celý význam tohoto tlaku byl v tom, aby se prosadily na Ukrajině reformy,“ uvedl Klimkin a upřesnil, na co tlak směřoval: „Nebylo to o generálním prokurátorovi, bylo to o kancelářích prokuratury, které byly zkorumpované.“ Dodal, že klíčové bylo přeskupit úřady a že tlak přicházel z celého mezinárodního společenství, a nejen od Joe Bidena nebo Spojených států.