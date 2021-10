Bestiální Fritzl se může během tří let ocitnout na svobodě

Z justičních kruhů se proslýchá, že bestiální Josef Fritzl, odsouzený na doživotí za věznění, sexuální zneužívání a týrání své dcery Elizabeth, by mohl být během tří let na svobodě, píše server meinbezirk.at. Jeden z nejznámějších vězňů má být 1. prosince převezen z ústavu pro duševně narušené pachatele do „běžné“ věznice a v roce 2024 může požádat o předčasné propuštění. Dnes 86letý muž by mohl poslední roky svého života strávit na svobodě, píše server.