Běloruský podnikatel pořádá sbírku na zatčení Lukašenka

Capkala chtěl sám loni v srpnu kandidovat v prezidentských volbách, úřady mu to ale nepovolily. Ve strachu před zatčením i s dětmi odešel ještě před volbami do ruského azylu. Jeho žena Veronika se společně s Maryjou Kalesnikavovou a dalšími aktivistkami podílela na předvolební kampani opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské. Později také odešla do zahraničí.