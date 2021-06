Běloruská televize přinesla rozhovor se zadrženým novinářem Romanem Pratasevičem

Pratasevič řekl, že rozhovor poskytuje z vlastní vůle. „Jsem si téměř jistý, že mě veřejně odsoudí a že ze shromáždění na mou podporu nic nebude,” řekl. „Je mi to však jedno,” dodal.

Jeho otec agentuře AFP řekl, že mu rozhovor způsobil bolest: „Znám svého syna velmi době a myslím si, že by nic takového neřekl. Zlomili ho a donutili ho, aby jim řekl, co chtějí.”

„Je bolestné sledovat 'přiznání' Romana Prataseviče. Jeho rodiče věří, že byl mučen. To není Roman, kterého znám,” uvedl Franak Viačorka, jenž působí jako poradce opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské. „Je rukojmím režimu a my musíme učinit vše pro to, aby byl propuštěn spolu s dalšími 460 politickými vězni,” napsal na Twitteru.