Běloruská jaderná elektrárna se rozbila. Hned první den po slavnostním spuštění

První běloruská jaderná elektrárna musela být odstavena hned druhý den poté, co ji slavnostně uvedl do provozu prezident Alexandr Lukašenko. Štěpná reakce a výroba elektřiny se znovu rozběhne až poté, co se běloruským inženýrům podaří obstarat a vyměnit porouchané díly. S odkazem na běloruská oficiální místa o tom v úterý informovala agentura AP.