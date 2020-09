Belgie zvažuje zkrácení karantény na týden

Belgické úřady zvažují, že by nutnost izolace lidí cestujících z rizikových oblastí či těch, kteří byli v kontaktu s nakaženými, zkrátily na polovinu. Podle mluvčího vládního koronavirového týmu by týdenní karanténa zachytila drtivou většinu nakažených a zároveň by nepředstavovala pro lidi takovou zátěž jako současná dvojnásobná doba.