„Lebeděv byl povýšen do šlechtického stavu za zásluhy v mediálním průmyslu a filantropické aktivity,“ napsal The Independent s tím, že magnát získal 75 milionů liber (2,2 mld. korun) na kampaně na záchranu divoké přírody a charitativní projekty zajišťující jídlo pro chudé.

Přestože je titul baron nejnižším šlechtickým titulem, status doživotního peera Lebeděvovi zajišťuje kromě oslovení „lord“ také přítomnost na zasedáních horní komory britského parlamentu, a to od 19. listopadu tohoto roku.

Nejsi naočkovaný? Tak to si pivo nedáš. Britové uvažují o „covidových pasech”

Nejsi naočkovaný? Tak to si pivo nedáš. Britové uvažují o „covidových pasech” Evropa

Většinu v novinách ale drží samotní redaktoři. Lebeděva staršího britský parlamentní zpravodajský výbor vyšetřoval kvůli podezření, že Kreml zasahoval do průběhu britského referenda o brexitu, poukázal list The Moscow Times.

Přestože Lebeděva staršího v Rusku vyšetřovali, nikdy neemigroval a v místních poměrech zjevně umí chodit. V televizi Dožď prohlásil, že „pokud by si měl vybrat nástupce Putina, byl by to zase Putin“.