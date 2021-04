Autem k moři mohou Češi zatím jen s omezeními

Každý člověk, který momentálně jede do Chorvatska, musí při vstupu do země předložit alespoň jeden ze čtyř dokumentů:

Hranice jsou otevřené, v různých regionech ovšem platí různá omezení, proto ne všude lze sehnat ubytování. Do 30. dubna platí nařízení, že ti, kteří přijíždějí do země, musejí předložit PCR test a současně jdou do pětidenní karantény, kterou ukončí test, a to antigenní nebo PCR. Zůstává zachována povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL (zdravotnímu zařízení).