Austrálie zuří kvůli zablokovaným vakcínám, žádá zákrok EU

Italský zákaz vývozu podle zdroje BBC Evropská unie podpořila, představitelé Unie ani AstraZeneky se k němu nevyjádřili. Španělský deník ABC napsal, že „vztahy mezi Evropskou komisí a anglo-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca nemohou být napjatější. Polský portál Onet.pl uvedl, že by Evropská komise mohla italské rozhodnutí zvrátit, ale nezdá se, že by se to „opovážila udělat“.