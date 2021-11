Antirouškaři se porvali s policií v supermarketu v Piešťanech

Policistů se zastal také ministr vnitra Roman Mikulec. „Absolutně odsuzuji chování lidí, kteří přijdou do obchodu a nedodržují protipandemická opatření, která jsou legitimní,“ nechal se slyšet Mikulec.

Bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák (SMER) tvrdí, že policisty k zásahu donutili. „To není v pořádku, pokud policisté mají tlouct lidi za to, že nemají nasazené roušky. Byl jsem vždy na straně policistů, ale teď jsem se na to nemohl dívat. Za dvanáct let vlády SMERu policejní složky nikdy podobným způsobem nezasahovaly,“ zdůraznil Kaliňák.