Lékárny ve Francii objevily zlaté vejce – antigenní testy

Ve Francii se 90 procent lidí nechává testovat právě v lékárnách. První vlnu zájmu zažily loni v létě při jedné z vln epidemie, opětovný a dvojnásobně vyšší zájem lékárníci zaznamenali od poloviny prosince. Souvisí to s příchodem nakažlivější varianty omikron, ale také se zavedením covidového pasu ve Francii nezbytného pro vstup do restaurací nebo divadel.

Ze zvýšeného zájmu o testování profitují také lidé, kteří se nechají najmout do lékáren, často studenti zdravotnických oborů. Když byla poptávka nejvyšší, někteří z nich dostávali za jeden odběr až pět eur. Odborný personál lékárny pak lituje, že mladí farmaceuti raději dělají mechanické stěry, než by si stoupli za pult nebo do laboratoře a připravovali léky na předpis.

Tyto výjimečné činnosti ale jednoho dne skončí a lékárnám vyschne tento zdroj příjmů. Co jim ale do budoucna zůstane, je schopnost pružně se přizpůsobit novým úkolům ve zdravotnictví. To by mohlo být zdrojem jejich bohatství i poté, co skončí pandemie covidu-19, napsal Le Monde.