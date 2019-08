AfD na východě Německa kraluje

Ukázal to průzkum agentury Kantar Emnid pro deník Bild, z nějž vyplynulo, že AfD by nyní ve všech pěti východoněmeckých spolkových zemích získala celkem 23 procent hlasů, zatímco Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové by o procento za­ostávala.