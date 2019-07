ČTK

Statistici a vláda vysvětlují růst chudoby i změnou metodiky výpočtu a zvýšením životního minima o sedm procent na 10 750 rublů (asi 3900 Kč).

Ekonomové ale upozorňují, že nic jiného než růst chudoby se nedá čekat v situaci, kdy reálné příjmy obyvatel klesají, zatímco ceny rostou. Bezmála 21 milionů chudých se zdá ekonomům spíše podhodnocené číslo, vždyť jako chudáci se podle průzkumů veřejného mínění cítí bezmála 30 procent Rusů.

„Už sedm let klesá ekonomika, a tak je jasné, že příjmy nerostou,” řekl agentuře Regnum ekonom Michail Chazin. „Existuje množství nezávislých faktorů, které svědčí o zvětšování chudoby: klesají tržby v obchodech, klesá prodej aut, zmenšuje se objem hypoték. Jinou věcí je, že oficiální statistika lže. Nelze přeci tvrdit, že ekonomika roste a zvětšuje se zaměstnanost, ale bůhvíproč průměrné příjmy 80 procent obyvatelstva klesají,” dodal.

Putin chtěl dohnat Portugalsko, co dělal celé roky?

„Co dělal prezident celé ty roky, pokud je úroveň chudoby tak vysoká?” otázal se nedávno komentátor ekonomického listu Vedomosti a připomněl doby, kdy Vladimir Putin po svém nástupu do čela země na počátku tisíciletí sliboval dohnat Portugalsko a zdvojnásobit hrubý domácí produkt během deseti lety.

Tyto cíle se zdají být dávno zapomenuty. Koneckonců nepodařilo se splnit ani cíle, které vytyčil Putin po svém předchozím zvolení do Kremlu v roce 2012.

Nyní si Putin stanovil za jeden z hlavních cílů svého dalšího šestiletého mandátu růst příjmů a snížení bídy. Počet lidí žijících pod prahem chudoby má do roku 2024 klesnout na polovičku, k čemu má přispět hlavně hospodářský růst i zvyšování sociálních dávek. Podle vládního plánu by do konce letošního roku měla míra chudoby klesnout na 12 procent populace. Riziko nedosažení tohoto cíle je ale i podle vládních odborníků velice vysoké.

Problém zhoršuje i to, že se Rusové ve snaze udržet si dřívější životní úroveň rychle zadlužují a že chybějí jasná kritéria pro poskytování pomoci chudým, a tak podle vicepremiérky Taťjany Golikovové sociální podporu nyní dostává jen 22 procent z potřebných.