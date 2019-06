Novinky, ČTK

Lucemburský premiér Xavier Bettel upozornil, že není možné vyjednat novou smlouvu, i když v čele Británie bude stát nový premiér. O stávající smlouvě, kterou s unií vyjednala končící premiérka Theresa Mayová, řekl, že je to „nejlepší možná dohoda”.

„Nezahájíme nové vyjednávání bez toho, abychom měli důvod pro další zdržení,“ uvedl Bettel podle listu Express.

Stejně nekompromisní byl i předseda evropské komise Jean-Claude Juncker: „Jednomyslně jsme zopakovali, že nové vyjednávání dohody o vystoupení nebude.”

Česká státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková Expressu řekla, že k nějakým jednáním by ještě dojít mohlo, ale že je „silná chuť vše ukončit co nejdříve“. I ona ale zdůraznila, že by se smlouva stejně neměnila: „Domnívám se, že smlouva o odchodu je velmi dobrá.“

Podobně se vyjádřil i předseda Evropské rady Donald Tusk: „Jsme otevřeni jednáním, pokud jde o text deklarace o budoucnosti vzájemných vztahů mezi Británií a EU, pokud se bude pozice Spojeného království vyvíjet.”

K brexitu mělo původně dojít 29. března, ale kvůli neschválení rozvodové dohody požádali Britové opakovaně o odklad. Aktuálně platí jako nejzazší termín 31. října.

Už ve čtvrtek se nejvyšší představitelé sedmadvacítky shodli, že další odklad odchodu z EU by byl možný jen v případě, že by se v zemi konalo druhé referendum o brexitu nebo volby. Německá kancléřka Angela Merkelová ale zdůraznila, že EU nechce odchod bez dohody, i když je stále pravděpodobnější.

Obejít dohodu o clech nejde



Britský exministr zahraničí Boris Johnson, který byl jednou z tváří kampaně za vystoupení Británie z EU, o čemž rozhodli Britové v referendu v roce 2016 těsnou většinou, a který ve čtvrtek postoupil do závěrečného hlasování o budoucím předsedovi konzervativců, tak nejspíš nedostane šanci vyjednat upravenou dohodu, jak zamýšlel.

Hladce navíc nevypadá ani jeho plán odejít bez dohody a nečelit vysokým clům ze strany EU. Guvernér Bank of London Mark Carney odmítl ideu Johnsona, že se lze celním tarifům ze strany EU vyhnout, pokud by země odešla bez dohody a automaticky by se uplatnily výhodnější smlouvy o mezinárodním obchodu. Carney upozornil podle listu The Washington Post, že tyto smlouvy nelze pro takovýto případ aplikovat a dodal, že země EU by okamžitě uplatnily stejná cla jako na jiné země mimo společný trh.

Podle většiny britských ekonomů by „tvrdé” odtržení od EU vedlo k hluboké recesi, protože asi 50 procent britského obchodu tvoří obchod se zbytkem EU. Ministr financí Philip Hammond ve čtvrtek varoval, že cena odchodu bez dohody by mohla být velmi vysoká.