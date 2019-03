Novinky

Premiérka se tímto krokem snaží zachránit složitě vyjednanou dohodu. Její krok ale působí absurdně, protože o odkladu brexitu se jedná právě proto, že poslanci v úterý návrh odmítli. Současně tím Mayová přiznává, že Velká Británie není připravena ani na brexit v duchu vyjednané dohody.

Jeden z členů protiunijní skupiny konzervativců ERG Andrew Bridgen obvinil Mayovou, že používá taktiku spálené země, aby prosadila dohodu, kterou vyjednala.

Vysoce postavený euroskeptický konzervativec Christopher Chope označil žádost o prodloužení odchodu z EU za „národní ponížení“. Přiznal, že tu je důvod pro krátké prodloužení, v tom případě by ale měla premiérka podat demisi. Dodal, že by při případném hlasování o nedůvěře podpořil opoziční labouristy, kteří ji chtějí odvolat.

Že je pozice premiérky slabá, plyne i ze slov šéfa britského úřadu vlády Davida Lidingtona. Ten uvedl, že pokud britští poslanci neschválí dohodu o brexitu do 20. března, je vládě jasné, že budou potřebovat ”čas, aby zvážili možný další postup”. V tom případě poslanci dostanou dva týdny na to, aby zjistili, jaký návrh by mohl získat většinu.

Dodatky se snaží odstavit vládu na vedlejší kolej



Než však dojde na hlasování o vládním návrhu, budou hlasovat o dodatcích k němu. Návrh nezávislé poslankyně Sarah Wollastonové odložit brexit, aby se uspořádalo druhé referendum, neprošel, nechtěli ho podpořit ani opoziční labouristé. Odmítli to s tím, že ve čtvrtek se jedná o odkladu brexitu, a ne o referendu. Labouristé se přitom vyslovili pro druhé referendum a dočkali se kvůli tomu kritiky. Skotský poslanec Ian Blackford uvedl, že nemají žádnou páteř, zatímco premiérka nemá žádnou autoritu a ztratila kontrolu nad děním.

Bylo to ale poprvé, kdy se hlasovalo o druhém referendu. Předseda Dolní sněmovny John Bercow, jenž dodatky vybírá, nenechal hlasovat o dodatku, který požadoval vyloučení druhého referenda.

Druhý dodatek labouristy Hilaryho Benna požaduje po vládě, aby do 20. března mohli poslanci jednat o různých cestách z patové situace a poslanci by sami rozhodli o programu další schůze parlamentu naplánované na příští středu. Tím by odstavili vládu. Návrh se pokusil zablokovat šéf úřadu britské vlády David Lidington, když slíbil, že v případě dalšího odmítnutí vyjednaného návrhu dostanou poslanci čas na hledání cesty ze slepé uličky. Benn přesto odmítl svůj dodatek stáhnout z programu. Návrh podpořila i labouristická poslankyně Yvette Cooperová s tím, že „poslanci mají odpovědnost najít řešení hned“.

Třetí dodatek požaduje odklad brexitu, aby se vyloučil odchod z EU bez dohody.

Cílem čtvrtého dodatku je zakázat vládě, aby předložila dvakrát odmítnutý návrh dohody o brexitu k třetímu hlasování. Odvolává se na středověké pravidlo z dob krále Jana, že parlament nemůže na jednom zasedání hlasovat dvakrát o stejném návrhu.