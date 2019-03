Novinky, ČTK

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu utrpěla další porážku poté, co poslanci den před tím podruhé odmítli její vyjednanou dohodu o brexitu. Zákonodárcům se podařilo prosadit nezávazný dodatek, který brexit bez dohody vylučuje, a pak podpořili vládní návrh odmítající odchod bez dohody 29. března, který ale nevylučuje odchod bez dohody v budoucnosti.

Premiérka čelila vzpouře čtyř vlastních ministrů. Amber Ruddová, David Gauke, Greg Clark a David Mundell se zdrželi hlasování. Dalších sedmnáct konzervativních poslanců zastávajících posty na vládních úřadech dokonce hlasovalo proti, což ukazuje, že strana je rozdělená. Trest je za to nestihne, premiérka jim umožnila hlasovat podle svého svědomí.

Mayová je potom varovala, že buď podpoří jí vyjednanou dohodu, nebo hrozí, že nedojde k žádnému brexitu. Poslancům příští týden předloží už dvakrát odmítnutý návrh dohody.

Premiérka podvazuje odklad schválením dohody



„Pokud sněmovna v nadcházejících dnech najde cestu k podpoře dohody, umožní to vládě požádat o krátké technické prodloužení článku 50 (Lisabonské smlouvy) k získání času na přijetí nezbytných zákonů a ratifikaci dohody, kterou jsme s EU dosáhli,” řekla Mayová.

Šéf Dolní sněmovny John Bercow uvedl, že o odklad odchodu vláda požádá jen tehdy, když parlament do 20. března schválí návrh dohody o brexitu, na kterém se Mayová dohodla s EU a který britský parlament již dvakrát odmítl. Hlasovat o již odmítnutém návrhu by se mělo zřejmě ve středu ještě před čtvrtečním summitem EU. Na něm se bude jednat o brexitu. Mayová varovala, že EU může chtít delší odklad britského odchodu.

Tusk není proti delšímu odkladu



Předseda Evropské rady Donald Tusk před summitem EU vyzve šéfy států a vlád sedmadvaceti členských zemí EU, které v unii zůstávají (EU27), aby umožnili Británii dlouhý odklad brexitu, pokud o to požádá.

„Během svých konzultací před summitem Evropské rady budu apelovat na EU27, aby byla otevřená dlouhému odkladu, pokud to Spojené království uzná za nutné, aby mohlo přehodnotit svou brexitovou strategii a vybudovat na ní shodu,“ prohlásil Tusk. Pokud Londýn o odklad požádá, musí s ním souhlasit všech zbylých sedmadvacet členských zemí EU včetně ČR.

Mayová jako překážka?



„Že řešení brexitového chaosu nepřinese tato premiérka, je jasné již delší dobu,” napsal belgický list De Standaard. Mayová je podle něj v poslední době stále více vnímána jako „opravdová překážka” na cestě ze současné krize.

„Ale nevzdala se Mayová v úterý večer (při druhém hlasování o vládní brexitové dohodě) už zčásti své moci?” ptají se belgické noviny a poukazují na to, že parlament nyní může do dalšího vývoje výrazně zasahovat. Zda může určit jasný směr, ale podle listu De Standaard není jasné: „Dolní sněmovna je hluboce rozdělená.“

Podle ministra financí Philipa Hammonda se řešení současné situace podaří najít, jestliže poslanci ze všech táborů uznají, že je potřeba kompromis. „Naší povinností je zajistit, aby se země posunula kupředu, a to znamená, že musíme najít kompromis,” řekl Hammond televizi BBC. „Pro nikoho to nebude dokonalý brexit. Musíme mít ale brexit, který představuje kompromis odrážející fakt, že i v referendu v roce 2016 byl národ rozdělen na dvě poloviny,” dodal.

Krátkodobé odložení brexitu podpoří ve čtvrtek opoziční labouristé. „Předložíme pozměňovací návrh, abychom zajistili, že parlament zváží odklad. Nemusí to ale nutně být dlouhý odklad,” řekl stínový ministr financí a druhý muž ve Straně práce John McDonnell. „Jsme pro omezený odklad,” dodal. Pokud by měl být odklad delší, Británie by se musela zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Po brexitu by se měl snížit počet europoslanců ze 751 na 705.