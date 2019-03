Novinky

Sedmadvacetiletý Riedijk je v kurdském zajateckém táboře Al-Haul na severovýchodě Sýrie, kde se nachází 39 000 lidí. Pokud by se vrátil do vlasti, hrozil by mu až šestiletý trest za to, že se přidal k teroristické organizaci.

K Islámskému státu se přidal v roce 2014, kdy bylo hnutí na vrcholu. O rok později si vzal tehdy patnáctiletou Begumovou, která s dalšími dvěma dívkami utekla z Velké Británie k Islámskému státu, aby se tam vdala.

Do Sýrie utekly v únoru 2015 tři dívky . odleva Kadiza Sultanová, Shamima Begumová a Amira Abasová. Sultenová zřejmě zemřela při náletu.

FOTO: ČTK/AP

Riedjik v rozhovoru po BBC hájil i svůj sňatek s Begumovou, i když jí tehdy bylo 15 a jemu už 23. Prý to sama chtěla: „Bylo to její rozhodnutí. Požádala, aby pro ni našli partnera, a já jsem byl pozván.“ Přiznal, že o ni neměl zpočátku zájem. „Abych byl upřímný, když mi kamarád řekl, že pro mě mají dívku, která se chce vdát, neměl jsem kvůli jejímu věku zájem. Byla velmi mladá, možná by pro ni bylo lepší trochu počkat, ale ona nechtěla, rozhodla se vdát, tak jsem si ji vzal.“

Oba manželé nedávno odešli ze syrské vesnice Baghúz u iráckých hranic, kterou jako poslední drží Islámský stát. V posledních týdnech z Baghúzu odešly tisíce lidí. Arabsko-kudrské Syrské demokratické síly (SDF) jim to umožnily, aby měly jistotu, že při závěrečné ofenzívě, kterou zahájily v pátek, nebudou v Baghúzu žádní civilisté. [celá zpráva]

Ženy, které utekly z Baghúzu.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Riedijk řekl BBC, že chtěl z Islámského státu odejít. Viděl, jak kamenovali ženu za cizoložství, viděl haldy mrtvých těl a přišel o čerstvě narozenou dceru kvůli podvýživě. Pokus o odchod se mu nepodařil a byl podle svých slov vězněn a mučen v Rakce jako nizozemský špion.

Nakonec oba skončili v Baghúzu, ale zemřely jim tam jejich dvě děti. Když vesnici opustili, Riedijk se vzdal kurdským silám a Begumová se uchýlila do uprchlického tábora, kde porodila třetí dítě. [celá zpráva] Z tábora utekla, protože se po rozhovorech, které poskytla médiím a v nichž dávala najevo zájem vrátit se do Velké Británie, stala terčem nenávisti jiných manželek džihádistů. [celá zpráva]

Velká Británie odebrala Begumové občanství, i když ta říkala, že je připravena jít i do vězení. Británie tvrdí, že Begumová je po matce Bangladéšankou, a tak ji může zbavit občanství, jinak by nemohla. Bangladéšské ministerstvo zahraničí ale popírá, že by byla občanskou Bangladéše, a varovalo, že by ji do země nevpustilo.

Riedijk pocházející z Arnhemu je sice na nizozemském seznamu lidí podezřelých z terorismu, ale občanství ho nezbavili na rozdíl od jeho komplice Outhmany B., který o ně přišel minulý týden. Oba patří mezi cca 300 Nizozemců a Nizozemek, kteří odjeli do Sýrie a Iráku. Asi 135 je jich stále v oblasti.