„Po čtyřech desetiletích jsem učinila hrozně těžké rozhodnutí, že nemohu nadále zůstat členkou Labouristické strany, a dnes jsem ji opustila,” uvedla Ryanová v prohlášení zveřejněném na Twitteru, „Hodnoty, které mě vedly k tomu, že jsem do labouristické strany vstoupila, jsou stejnými hodnotami, které mě dnes vedly k tomu, že jsem ji opustila,” dodala.

After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePolitics pic.twitter.com/BroRRoVSGk