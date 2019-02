Novinky, ČTK

„Kontrakt byl uzavřen a smlouva podepsána už dávno. Už jsme měli vše předat. Bohužel se stala nehoda. Loď, která vezla tyto rakety, se dostala do bouře. Byli jsme nuceni všechny tyto rakety zničit a nyní vyrábíme nové,“ řekl Čemezov.

Rusko by mělo Číně nové rakety dodat do konce roku 2020, uvedl Dmitrij Šugajev, ředitel Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci (FSVTS). Americké sankce vůči Číně by neměly dodávku ovlivnit. „Nevidíme žádné ohrožení plánovaného uskutečnění těchto smluv,“ řekl Šugajev.

Informace o čínském nákupu systému S-400 od ruského výrobce Almaz-Antej byly oficiálně zveřejněny v dubnu 2015. Detaily však ruské úřady nesdělily, podle neoficiálních údajů ruských médií má kontrakt hodnotu přes tři miliardy dolarů (asi 66,5 miliardy Kč) a týká se dodávek šesti zbraňových jednotek.

Peking patří k největším zákazníkům ruských zbrojovek. V roce 2017 vyvezly do Číny zbraně za 15 miliard dolarů (asi 340 mld. Kč), přičemž loni se export údajně udržel na podobné úrovni. Kromě systému S-400 si Čína u Rusů objednala také moderní stíhačky Su-35.