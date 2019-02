Novinky, ČTK

Kontrarozvědka se kvůli možné snaze Ruska ovlivňovat květnové volby do Evropského parlamentu a podzimní hlasování do východoněmeckých zemských sněmů v Braniborsku, Durynsku a Sasku rozhodla ustavit expertní skupinu, kde budou zástupci všech tří zmíněných zemí i celého Německa, uvedla RND. Ta uvedla, že podle rozvědné Spolkové zpravodajské služby (BND) představují volby do Evropského parlamentu pro Rusko „dobrou příležitost k další destabilizaci Západu a k tomu, aby cíleně využilo problémy v jednotlivých zemích”.

Moskvě jde hlavně o to, aby oslabila důvěru lidí ve volební proces. AfD i Pravici považuje za možné spojence ve svých snahách destabilizovat Západ. Schůzku v Postupimi vedla dvě oddělení BfV – kontrarozvědné a pro pravicové extremisty. Jedením z cílů bylo podle RND zkoumat vazby neparlamentní Pravice na Rusko. Pravice vznikla v Porúří, ale už působí v celém Německu.

Probíraly se však i vazby AfD na Rusko, zejména cesta její bývalé šéfky Frauke Petryové a jejího manžela Markuse Pretzella i dalšího člena AfD Juilana Flaka do Moskvy v únoru 2017 před volbami do Spolkového sněmu. Na pozvání moskevské organizace strany Jednotné Rusko tam Petryová jednala o spolupráci a setkala se také se zástupci ruských nacionalistů. Náklady na charterový let ve výši 25 000 eur (645 tisíc korun) zaplatila ruská strana.

Útok na Ukrajině

Kontrarozvědka se podle listu MAZ věnovala i cestám dalšího člena AfD, Markuse Frohnmaiera, který dřív vedl mládežnické křídlo AfD JA a byl mluvčím Petryové. Několikrát sám cestoval do Ruska a Srbska. Jeho bývalý spolupracovník Manuel Ochsenreiter je podezřelý z paličského útoku na Ukrajině proti maďarské menšině s cílem tuto oblast destabilizovat. BfV se však podle RND domnívá, že AfD má jen „omezený kontakt” s Ruskem.

Sledovat AfD kvůli možným extremistickým tendencím se rozhodla BfV už v lednu. AfD kvůli tomu podala žalobu u zemského soudu v Kolíně nad Rýnem. Vadí jí, že BfV rozhodnutí zveřejnila.

Možné snahy Ruska ovlivňovat volby v zahraničí dělají starosti řadě západních zemí. Ve Spojených státech po okolnostech údajného vměšování Moskvy do kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016, jež skončily vítězstvím republikána Donalda Trumpa, pátrá zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller.