„Zajímalo mě, jak vypadá speciální místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit, aniž by měli alespoň náznak plánu, jak jej bezpečně zařídit,” řekl Tusk po jednání s předsedou irské vlády. Ten ho okamžitě varoval: „V britském tisku vám za tohle dají co proto.“ Měl pravdu. Pobouřené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.