Podle volebního modelu CVVM by v prosinci zvítězilo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta. ODS by měla 14,5 a Piráti 14 procent. Komunistům průzkum přisoudil 10 a ČSSD 9,5 procenta. Další strany by neuspěly. Celý článek Do Sněmovny by se dostalo jen pět stran, poroučela by se i Okamurova SPD»