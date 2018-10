ivi, ČTK, Právo

„Do Sýrie se už uprchlíci začínají vracet. Například do Idlibu vrátilo 60 tisíc lidí,“ řekl Erdogan v pondělí na tiskové konferenci v Budapešti.

Erdogan přijel do Maďarska na pozvání maďarského prezidenta Jánose Ádera a jednal také s premiérem Viktorem Orbánem. „Bezpečnost Maďarska úzce souvisí se stabilitou Turecka. Je to národní zájem Maďarska, aby Turecko brzdilo migraci směřující do Evropy. Turecko dodržuje dohodu s Evropskou unií, co přispívá ke stabilitě unie,“ řekl Orbán.

Orbán dodal, že jedním z témat byla i spolupráce mezi oběma zeměmi ve vojenské oblasti. Budapešť chce i nadále podporovat snahu Turecka vstoupit do Evropské unie. EU podle něj není k Turecku upřímná. „Nepamatuji se, kdy jindy jsme řekli kandidátské zemi, že chceme vyjednávat, ale zároveň tu existovaly státy, které říkaly, že nikdy nepřipustí vstup této země do Evropské unie,“ uvedl Orbán. Erdogan dodal, že očekává od Bruselu jasnou odpověď.

Přístupové rozhovory unie s Ankarou oficiálně začaly v roce 2005. Jednání ale postupují velmi pomalu a rozhovory blokovala řecká část Kypru, která považuje Ankaru za okupanta severní části ostrova.

Třecí plochou mezi Ankarou a Západem jsou mimo jiné lidská práva a svoboda tisku. Během čistek, které v Turecku pokračují od potlačeného pokusu o převrat z července 2016 bylo podle OSN zadrženo kolem 160 tisíc lidí a zhruba stejný počet státních zaměstnanců přišel o práci. Ze zadržených bylo 77 tisíc lidí obviněno a během soudu zůstávají ve vazbě, informovalo turecké ministerstvo vnitra.