Babiš a Orbán by chtěli schůzku V4 ještě před summitem EU

Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán by se rádi setkali s představiteli dalších států visegrádské skupiny (V4) ještě před zářijovým neformálním summitem Evropské unie. Oba premiéři se na tom shodli při páteční schůzce v Maďarsku. Babiš po jednání řekl, že Orbán přijal pozvání do České republiky, návštěva by se měla uskutečnit koncem října.