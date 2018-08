Novinky, ČTK

Jelcin s Clintonem jednali 8. září 1999 o aktuální politické situaci, zejména o osudu smluv o omezení strategických a jaderných zbraní ABM a STRAT III. Stěžoval si také, že rusko-americké vztahy komplikují kampaně před volbami v obou zemích a na to, že se v USA v médiích objevily zprávy, že se v jedné newyorské bance praly peníze s ruským přispěním. To Jelcin označil za politickou věc a Clinton s tím souhlasil.

Zjistil jsem, že je to spolehlivý člověk, který si je dobře vědom toho, zač ponese odpovědnost. Boris Jelcin

Protože se měl Clinton brzy setkat s Putinem, Jelcin oznámil americkému prezidentovi, že Putin povede ruskou vládu do roku 2000, kdy zřejmě převezme úřad prezidenta. Upozornil přitom, že hledání nástupce mu trvalo velmi dlouho, protože nemohl najít vhodného kandidáta a ani na Putina nenatrefil hned: „V příštích pár dnech se setkáte s panem Putinem. V tuto chvíli bych vám rád o něm něco krátce řekl, takže budete vědět, co je to za člověka. Zabralo mi hodně času promyslet, kdo by mohl být příštím prezidentem v roce 2000. Naneštěstí jsem v tuto chvíli nebyl schopen najít vhodného kandidáta. Nakonec jsem se rozhodl pro něj, pro Putina, prostudoval jsem jeho životopis, jeho zájmy, jeho známé a tak dál.”

„Zjistil jsem, že je to spolehlivý člověk, který si je dobře vědom toho, zač ponese odpovědnost. Zároveň je to svědomitý a silný člověk, který je velmi společenský. Snadno navazuje vztahy a kontakty se svými partnery. Jsem si jist, že zjistíte, že je to velmi fundovaný partner.“

Udělám vše pro to, zvítězil, samozřejmě v rámci zákona... Bude pokračovat v mé demokratické a ekonomické linii a v rozšiřování kontaktů Ruska. Boris Jelcin

Clinton mu odpověděl, že s Putinem byl již dříve v kontaktu a že se těší na osobní setkání. Hovořil tehdy zřejmě o jednání na fóru Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce, které se konalo v září 1999 v Aucklandu na Novém Zélandu.

Putinovi se připravila cesta



Jelcin současně vyjádřil přesvědčení, že se Putin stane jeho nástupcem: „Jsem silně přesvědčen, že bude jako kandidát podporován v roce 2000. Pracujeme na tom.“

To, že se Putin stane příštím ruským prezidentem, pak Jelcin zdůraznil při setkání s Clintonem 19. listopadu 1999 v Istanbulu. ”Je to demokrat a zná Západ... Udělám vše pro to, zvítězil, samozřejmě v rámci zákona... Bude pokračovat v mé demokratické a ekonomické linii a v rozšiřování kontaktů Ruska. Má energii a mozek na to, aby uspěl,” stojí se v přepisu z jednání.

Na rozdíl od zářijového telefonátu ale o Putinovi mluvil až na konci dlouhého rozhovoru věnovaného situaci v Čečensku a Dagestánu. Poprvé přitom o Putinovi mluvil ještě dříve než o Čečensku.

Jelcin rezignoval na svůj post 31. prosince 1999. Putin se následně až do voleb v březnu 2000 stal úřadujícím prezidentem. V březnovém prezidentském klání získal 52,94 procent hlasů a nastoupil do svého prvního funkčního období.

Podle serveru rozhlasové stanice Rádio Svoboda/Svobodná Evropa zveřejněné přepisy rozhovoru Jelcina a Clintona z let 1996 až 2000 sice nepřinášejí nová odhalení o dynamice ve vztazích obou zemí po rozpadu Sovětského svazu, nabízí zato náhled do přátelského vztahu obou lídrů. V rozhovorech se věnují i otázce rozšiřování NATO, Jelcin žádá, aby se vývoj v Evropě nechal na Evropě, ale i o bombardování Srbska jednotkami NATO.