Možné datum Putinovy návštěvy Bílý dům neupřesnil, odmítl i sdělit případné další podrobnosti, poznamenala agentura TASS.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

Trump se s Putinem setkal v pondělí v Helsinkách. [celá zpráva] I přes kritiku zákonodárců a médií trvá na tom, že pondělní summit byl velký úspěch. Uvedl také, že se již těší na druhou schůzku s ruským prezidentem.

K první oficiální schůzce Trumpa s Putinem ve čtvrtek list The Washington Post napsal, že američtí vládní činitelé se stále marně snaží zjistit, co šéf Bílého domu vlastně v Helsinkách dohodl. To podle deníku dokládá i fakt, že mluvčí ministerstva obrany USA nejsou schopni odpovědět na dotazy novinářů, jaký dopad může schůzka mít na americkou armádu.

Kvůli nejasnostem o obsahu schůzky dokonce několik demokratických zákonodárců navrhlo, aby Kongres pozval na jednání tlumočnici, která Trumpovi při setkání s Putinem mezi čtyřma očima překládala.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!