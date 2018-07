Novinky, ČTK

„Naprosto neuznáváme ruské pokusy o anexi Krymu,” řekl novinářům mluvčí Bílého domu Hogan Gidley. Moskva proti vůli Ukrajiny připojila Krym k Ruské federaci v roce 2014 poté, co na Ukrajině po masových demonstracích padla proruská vláda.

Americký prezident Donald Trump se 16. července v Helsinkách setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Trump minulý týden americkým novinářům řekl, že chce s Putinem v Helsinkách mluvit o údajném ruském vměšování do amerických voleb, o dění na Ukrajině nebo o Sýrii. Odpovědi na otázku, zda plánuje uznat Krym jako součást Ruska, se vyhnul. Neodmítl to však a pravil, že se na to podívá. [celá zpráva]

Na nedávném summitu skupiny G7 v Kanadě Trump údajně prohlásil, že Krym je ruský, protože tam všichni mluví rusky. Podle amerických médií ale asi žertoval.

Moskva uvedla, že bude jednat o Sýrii a Ukrajině, o Krymu však na summitu odmítá hovořit.