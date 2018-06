Volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 31,5 procenta hlasů, druhá by stejně jako v reálných loňských volbách skončila ODS. Třetí pozici obsadili Piráti následovaní sociálními demokraty, jejichž obliba mírně... Celý článek Volby by vyhrálo ANO. SPD je na sestupu»