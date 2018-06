ivi, Právo

Na palubě letadla byla matka, sestra a blízcí přátelé mrtvého. Ministerstvo vnitra pomohlo rodině také s vyřízením všech potřebných dokumentů. Pohřeb se uskuteční tento týden na předměstí Manily.

Brutální útok se odehrál 26. května v bratislavské Obchodní ulici. Acroda, který žil v Bratislavě dlouhodobě a pracoval v IT firmě, podlehl svým zraněním 31. května. Útočníkem byl osmadvacetiletý muž z Dunajské Stredy.

Acroda se snažil před útočníkem bránit dvě ženy, když ho muž úderem srazil na zem a silně ho kopl do hlavy. Poté se fotografoval se zraněným mužem, jako kdyby to byla lovecká trofej. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útočníka poslal soud do vazby. Zdroj: Policie SR

Slováky pobouřil postup úřadů, když policie podezřelého z útoku na místě zadržela, ale okresní prokurátor neviděl důvod, proč na něj uvalit vazbu. Nenašel prý nic, co by naznačovalo, že by obviněný na svobodě pokračoval v trestné činnosti.

Útočník byl opětovně zadržen až po několika dnech a soud na něj uvalil vazbu. „Nechtěl jsem to udělat, budu si to vyčítat do konce života,“ řekl zadržený, když ho při odchodu ze soudní místnosti doprovázela policie.