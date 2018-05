Arménským premiérem se stal opoziční předák Pašinjan

Arménský parlament zvolil v úterý novým premiérem opozičního předáka Nikola Pašinjana. Hlasovali pro něj i poslanci nejsilnější Republikánské strany, kteří ho dosud odmítali. Pašinjan byl jediným kandidátem. Pokud by nebyl zvolen, konaly by se předčasné volby, ve kterých by opozice posílila.