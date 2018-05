Novinky, ČTK

Velká koalice kancléřky Angely Merkelové v prvních pěti týdnech svého úřadování od 14. března do 20. dubna povolila jeden vývoz zbraní do Turecka a jeden do Saúdské Arábie. Ankara dostala zbraně za 1926 eur (49 000 Kč) a Rijád za 28 563 eur (728 400 Kč).

Loni za stejně dlouhé období dosahovaly průměrné hodnoty německých dodávek do Turecka 3,3 miliónu eur (84,2 miliónu Kč) a do Saúdské Arábie 24,5 miliónu eur (624,8 miliónu Kč).

Turecko je stejně jako Německo členem NATO, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ale čelí kritice za potlačování demokracie. Turečtí vojáci také v lednu zahájili invazi do syrské oblasti Afrínu, odkud vytlačili kurdskou milici YPG.

Do bojů nasadili i německé tanky Leopard 2. Kvůli tomu padl plán modernizovat je, protože loni při bojích s Islámským státem v Al-Bábu vyšly najevo jejich slabiny a nedostatečná ochrana při bojích ve městě. [celá zpráva]

Saúdská Arábie vede koalici osmi států, která útočí na šíitské povstalce v Jemenu. Při náletech koalice ale opakovaně umírali i civilisté a terči vzdušných útoků se pravidelně stávala zdravotnická zařízení.

Saúdská Arábie přitom loni ve výdajích na zbrojení předstihla Rusko, když za ně utratila 69,4 miliardy dolarů, jak uvedl Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Země Blízkého východu tam dávají na obranu v průměru 5,2 procenta svého HDP, což je nejvíce na světě. [celá zpráva]