ČTK

„Jasně říkáme, že pozici Severního Irska na vnitřním trhu Británie ochráníme,” citovala mluvčího britského ministerstva pro vystoupení z EU agentura Reuters. Brusel se přitom s Londýnem dříve dohodl na "nouzovém" řešení otázky irské hranice, při němž by Severní Irsko prakticky setrvalo v jednotném trhu EU, aby se zabránilo obnovení klasických hraničních kontrol.

Londýn v tomto bodě rozhovorů usiluje o to, aby v Severním Irsku platila stejná pravidla jako ve zbytku království, a zároveň o zachování volného režimu na hranici s Irskem. Poslední návrh premiérky Theresy Mayové podle deníku The Telegraph v Bruselu ve středu pohořel.

Vyjednavač EU k brexitu Michel Barnier

FOTO: Stoyan Nenov, Reuters

Podle diplomatů, kteří jsou obeznámeni s postupem jednání mezi Londýnem a Bruselem, má Evropská komise obavu z možných britských snah aplikovat řešení k irské hranici na celé britské území. Tím by Londýn získal přístup na unijní vnitřní trh se zbožím a v praxi by se mu tak podařilo vybrat si z podmínek účasti na jednotném trhu jen to, co je pro Británii výhodné.

Evropští vyjednavači od počátku trvají na tom, že není možné, aby si Británie po odchodu z EU jen "vyzobávala třešničky" a z pravidel a závazků jednotného trhu uplatňovala jen ty části, které jsou pro ni výhodné. Obě britskou stranou navrhované varianty řešení EU odmítla.

„Bylo to detailní a klinické vyvrácení,” řekl The Telegraph nejmenovaný vysoce postavený unijní diplomat. „Zazněl jasný vzkaz, že žádná z britských možností pro režim na hranicích by nefungovala. Vůbec žádná,” dodal.