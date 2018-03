„Události, které se staly po vraždě, mají nějaký rukopis. (...) Chci panu prezidentovi dát jednoduchou otázku: 20. září 2017, New York, Pátá avenue. Ptám se, proč hlava státu šla soukromě k člověku, který má velmi pochybné jméno? Tím člověkem je pan Soros,” řekl Fico. Na schůzce nebyl podle Fica přítomen zástupce ministerstva zahraničí nebo slovenský velvyslanec.

George Soros

FOTO: Reuters

„Proč si na toto setkání nevzal s sebou žádného představitele slovenského ministerstva zahraničí?“ položil další otázku Fico. Předseda vlády chce vědět, o čem toto setkání bylo. „To, co se děje po vraždě novináře a jeho přítelkyně, naznačuje, že je zde pokus o totální destabilizaci,“ upozornil premiér.

Předseda vlády má s Kiskou dlouhodobě napjaté vztahy, po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky se vztahy mezi slovenskou hlavou státu a premiérem ještě přiostřily. Zejména po nedělním Kiskově projevu, v němž prezident žádal rozsáhlou rekonstrukci vlády nebo předčasné volby.

Zástupce diplomacie tam byl, tvrdí Kiskův mluvčí



Premiér už v neděli naznačil, že Kiskův kritický projev, v němž požadoval rekonstrukci vlády, nebo předčasné volby, byl napsaný v zahraničí. Kiskův mluvčí Roman Krpelan ještě v neděli reagoval ujištěním, že prezidentův projev byl napsán v Tatranské Javorine, která je na Slovensku.

V reakci na aktuální Ficovo prohlášení Krpelan serveru Aktuality.sk řekl, že v září 2017 byl na setkání hlavy státu v New Yorku přítomen také zástupce slovenské diplomacie. Jméno však neuvedl. „Premiér ignoruje, že se mu hroutí vláda. Dnes prezidentovi doručil demisi jeho bývalý blízký spolupracovník Marek Maďarič (exministr kultury je stále členem strany Směr-pozn. redakce), jeho dva koaliční partneři zvažují, co dál,“ upozornil mluvčí.

„Odpoutávání pozornosti konspiračními teoriemi nezbavuje premiéra povinnosti řešit hlubokou politickou krizi, nebo by měl uvolnit místo někomu, kdo to dokáže,“ dodal Krpelan.

Prezident na straně opozice

Ministerský předseda rovněž obvinil prezidenta, že se postavil na stranu opozice. „Na stranu opozice, která říká, že v této zemi je potřeba udělat nějaký převrat. Tato země má vládu, která je demokraticky legitimní, protože vznikla na základě demokratických parlamentních voleb. Pokud máme nějaké problémy, tak si je vyřešíme sami a v žádném případě k tomu nepotřebujeme pana prezidenta,“ řekl.

Slovenský prezident Andrej Kiska

FOTO: Kancelář prezidenta SR, Právo

Tvrdí, že se na Slovensku přestává mluvit o tom, kdo spáchal zmíněnou vraždu novináře a do popředí se dostávají témata, které jsou v tomto případě irelevantní. „Politické souvislosti budeme řešit v krátké době. Našim prvořadým cílem je vytvářet takovou atmosféru, aby policejní složky mohly tento brutální zločin vyšetřit,“ dodal Fico.

Kiska zahájí jednání o řešení politické krize s představiteli politických stran už tuto středu.

Premiér prý nespal

Předseda vlády tvrdí, že mu nedala spát prezidentova věta, když řekl, že je v podstatě jedno, jaký byl motiv vraždy novináře a jeho partnerky. „I kdyby to byl prý náhodný motiv, tak to údajně odráží atmosféru ve společnosti. Já to principálně odmítám. Nevím o tom, že by se tady denně zabíjeli lidé. Odmítám takovéto zlehčování situace,“ řekl Fico.

„Mně není jedno, jaký je motiv. Na tom sakra záleží. Pokud to byl útok spojený s prací novináře, je to útok na demokracii a pilíře této státnosti. Pokud to byl jiný motiv, tak o tom stejně musíme otevřeně mluvit,“ dodal. Fico opětovně potvrdil, že na kauze vraždy novináře a jeho snoubenky pracují zahraniční vyšetřovatelé, včetně odborníků z České republiky.

Novináři ani v pondělí nemohli premiérovi položit otázky. Poté, co dohovořil, opustil okamžitě místnost.

Třenice ve vládě



Vražda Jána Kuciaka a jeho přítelkyně vyvolala na Slovensku kromě vlny občanských protestů také třenice v koalici. Kolační strana Most-Híd vybídla k rezignaci ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který je také místopředsedou Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Kaliňák o víkendu takový krok odmítl.

Finančník maďarského původu Soros se v poslední době dostal do centra pozornosti před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Maďarský premiér Viktor Orbán ve své kampani zdůraznil téma migrace a obvinil Sorose, že jeho záměrem je zaplavit Evropu migranty.