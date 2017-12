Policie se podle serveru listu Ukrajinska pravda pokoušela proniknout do tábora demonstrantů v šest hodin ráno a Šaakašviliho zadržet, ale ten se přesunul do hotelu.

Saakašvili měl být v devět hodin vyslechnut, ale k výslechu se nedostavil.

„Chci říct toto: nepůjdu k žádnému generálnímu prokurátorovi. Je podvodník, analfabet a nelegitimní – a já ho za generálního prokurátora nepovažuji,“ uvedl předtím Saakašvili.

Dodal, že s vyšetřovateli je ochoten mluvit, ale jen mezi svými přívrženci v táboře.

Prokurátor: Hnutí má vazby na Janukovyče a Kurčenka



Saakašvili měl být dopraven k výslechu už v úterý, ale tento pokus úřadů selhal. Z antonu ho osvobodili jeho příznivci, kteří vybudovali v centru Kyjeva tábor.

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili

FOTO: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP

Generální prokurátor Jurij Lucenko ještě v úterý předstoupil před poslance parlamentu, kde čelil nepříjemným otázkám. Hlavně vysvětloval, proč požaduje výslech Saakašviliho tajnou službou SBU.

„Ukrajinská tajná služba a kancelář generálního prokurátora si jsou vědomy plánu (ruské tajné služby) FSB na ruskou zimu v Kyjevě,“ pravil Lucenko. Podle něj má plán podporu vedení neuznaných separatistických republik na Donbasu a jeho cílem je „podkopat ústavní řád na Ukrajině“.

Lucenko se pokoušel vysvětlit, jakou roli v tom má hrát Saakašvili a jeho Hnutí nových sil. Údajně je navázáno na lidi spojené se svrženým proruským prezidentem Viktorem Janukovyčem a uprchlým oligarchou Serhijem Kurčenkem, který zbohatl na velmi podezřelých obchodech s plynem.

„Saakašvili se spolu se členy Janukovyčova gangu, především se Serhijem Kurčenkem, chtěli zmocnit moci na Ukrajině a zastavit trestní stíhání Janukovyčovy a Kurčenkovy skupiny a získat zpět kontrolu nad majetkem na Ukrajině, který získala nelegálně,“ řekl prokurátor.

Ukrajinská policie nasadila proti příznivcům Saakašviliho slzný plyn

FOTO: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP

Dodal, že „Kurčenkovy peníze Saakašvili se svými lidmi používal k financování protestů“. Měl prý také připravit návrat Kurčenka na Ukrajinu podobným způsobem, jako to udělal sám, kdy se svými příznivci násilně přešel přes polsko-ukrajinskou hranici. [celá zpráva]

Přes ukrajinskou spojku Severiona Dangadzeho prý získalo hnutí půl miliónu dolarů, které byli od oligarchy přepraveny na území Ukrajiny. Asi polovina této sumy byla předána před očima agentů SBU a známá jsou i čísla některých bankovek, uvedl Lucenko.

Příznivci gruzínského prezidenta Saakašviliho stavějí barikádu v centru Kyjeva, kde stanují.

FOTO: Gleb Garanich, Reuters

Neútočte na lidi, vyzýval Saakašvili

Když Saakašviliho jeho věrní vysvobodili v úterý z antonu, utábořil se s nimi v centru Kyjeva před budovou parlamentu. [celá zpráva] Tam Saakašvili vyzýval k odvolání prezidenta Petra Porošenka, šéfů tajné služby i prokuratury.

Na svém facebookovém profilu se Saakašvili obrátil na prezidenta Petra Porošenka, který ho napřed zařadil do svého týmu, ale pak se od něj odvrátil a zbavil ho ukrajinského občanství. „K čemu jsou vám tyto provokace? Nenapadejte a neútočte na lidi. To je poklidný protest. To jste se nic nenaučil?“ napsal se zřejmou narážkou na zásahy proti Majdanu, tedy proevropskému povstání, které vedlo k odchodu prezidenta Janukovyče.

Jaká je skutečná rola Saakašviliho, není jasné, protože celá kauza je vysoce zpolitizovaná.

Saakašvili sám čelí stíhání v Gruzii. Na Ukrajině kritizoval Petra Porošenka, že nedostatečně bojuje proti korupci. Má mnoho věrných příznivců, kteří mu umožnili přejít hranici a také zabránili jeho převezení k výslechu, což naznačuje, že musí mít velké peníze.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Saakašvili nejdřív utekl na střechu domu, tajná služba ho pak odvedla do auta

Mladý oligarcha



Podnikatel Serhij Kurčenko se narodil v roce 1985 a patřil k nejmladším ukrajinským oligarchům. Ohromný majetek získal mezi lety 2009 až 2012.

Začínal v národním plynárenském podniku Naftogaz, kde reorganizoval prodej zkapalnělého plynu. Po finanční krizi v roce 2009 založil holding Gas Ukraine 2009, který zahrnoval 55 podniků, většinu v Charkově a na Krymu. Soustředil se především na prodej ropných produktů a zkapalnělého plynu. Na Ukrajině jezdí velká většina malých autobusů, tzv. maršrutek a některé nákladní automobily na LPG. V roce 2012 si koupil fotbalový klub Metalist Charkiv a začal spolupracovat s uhlobaronem Myronem Markevičem.

V únoru 2013 oznámil vznik nového holdingu Východoevropské energetické společnosti VETEK, která koupila 99,6 procenta oděské rafinerie od Lukoilu a také mediální skupinu UMH, která zahrnovala i práva na vydávání ukrajinských mutací časopisů Forbes a Vogue i několik FM rádií.

Když byl v únoru 2014 svržen proruský prezident Viktor Janukovyč, Kurčenko a 17 dalších lidí s spojených s bývalým prezidentem se ocitli na sankčním seznamu EU. Ukrajina na něj vydala zatykač a zabavila mu majetek. Stíhán je za korupci, kvůli daňovému úniku ve výši 130 miliónu dolarů a zpronevěry 180 miliónu dolarů od investorů a bank. Podle Lucenka žije Kurčenko v Moskvě.