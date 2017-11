Do Německa dál přichází 15 tisíc migrantů každý měsíc

Počet žadatelů o azyl, kteří letos přicházejí do Německa, zůstává i nadále na čísle 15 tisíc osob měsíčně. V říjnu jich podle ministerstva vnitra bylo přesně 15 170. Za celý rok by tak do Spolkové republiky dorazilo kolem 180 tisíc žadatelů. Loni jich bylo 280 tisíc a o rok dříve 890 tisíc.