V Barceloně se neuskutečnila jedna velké demonstrace, ale několik menších protestů. Jednu ulici obsadili studenti. Demonstroval také zdravotnický personál.

„Španělsko vězní lídry občanské společnosti za organizovaní klidných demonstrací. Bohužel, máme v zemi opět politické vězně,” uvedl v noci na Twitteru katalánský premiér.

Uvěznění dvou katalánských separatistických lídrů kvůli demonstracím za referendum je útokem na základní lidská práva, prohlásil v úterním rozhovoru pro katalánský rozhlas mluvčí vlády této autonomní oblasti Jordi Turull. Podle něj se tak narušila možnost dialogu s Madridem.

Jako za Franca, tvrdí primátorka Barcelony



I barcelonská primátorka Ada Colauová, která se přitom sama staví proti vyhlášení nezávislosti, oba označila za politické vězně. Zmínila doby vlády diktátora Francisca Franca, kdy katalánská kultura úpěla.

Označení Sáncheze a Cuixarta, kteří byli zatčeni v pondělí, za politické vězně v úterý odmítl zástupce španělské vlády v Katalánsku Enric Millo. „Soudkyně se rozhodla poslat do vězení dvě osoby za vzpouru, ne za jejich ideály,” prohlásil v úterý Millo v katalánském rozhlase. Totéž si myslí španělská ministryně zdravotnictví Dolors Montserratová. Ani podle ní nejsou ve Španělsku političtí vězni.

Katalánští studenti blokují ulici kvůli uvěznění dvou vůdců separatistů

FOTO: Ivan Alvarado, Reuters

Sánchez a Cuixart byl zadrženi kvůli organizování protestů z 20. září. Ty svolali poté, co španělská policie provedla kvůli plánovanému referendu razii na úřadech katalánské vlády a zadržela skupinu katalánských úředníků. Madrid považuje referendum z 1. října za nelegální a snažil se mu proto zabránit soudně i silou.



Organizace Òmnium Cultural v úterý zveřejnila na sociálních sítích video, v němž vyzývá Evropany k pomoci Katalánsku: „Jsme evropští občané jako ty a potřebujeme pomoct bránit demokracii a svobodu... To, co se děje v Katalánsku, není vnitřní záležitost Španělska. Týká se to všech evropských občanů.“



Madrid ale odmítá hovořit o něčem, co odporuje ústavě. Puigdemont má od španělského premiéra do čtvrtka danou lhůtu, aby se vzdal snahy o nezávislost Katalánska, které je autonomním regionem španělské monarchie.

Proti uvěznění Sáncheze a Cuixarta demonstroval i zdravotnický personál

FOTO: Albert Gea, Reuters