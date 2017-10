Pokud se informace potvrdí, podařilo se tak urovnat jablko sváru mezi šéfy obou stran Angelou Merkelovou a Horstem Seehoferem, které bránilo efektivnímu vyjednávání o nové německé vládní koalici.

Nedělní dohoda je podle pozorovatelů kompromisem, který má oběma politikům - kteří jsou kvůli špatnému volebnímu výsledku pod tlakem - pomoci zachovat si tvář. Na jedné straně sice stanoví limit pro příjem běženců a žadatelů o azyl, na druhou stranu ale nepočítá s tím, že by Německo žadatele o azyl odmítalo na hranicích. Dohoda také nepoužívá výraz „horní hranice”.

CSU kritizuje kancléřku Merkelovou za to, že v roce 2015 otevřela hranice pro téměř milión lidí

Do počtu 200 000 se mají počítat žadatelé o azyl, uprchlíci, lidé, kteří v Německu dostanou doplňkovou ochranu, rodiny běženců, kteří už ve spolkové republice jsou, nebo uprchlíci přerozdělovaní v rámci kvót. Odečítat se naopak budou běženci, kteří Německo dobrovolně opustí, nebo budou deportováni.

Dohoda počítá i s výjimkou pro zvláštní situace, v nichž by vláda a Spolkový sněm mohly limit zvýšit, nebo naopak snížit. Všichni noví žadatelé o azyl by do vyřízení svých žádostí čekali ve zvláštních centrech.

Podle zdrojů agentury DPA se oběma stranám podařilo také dospět ke kompromisu ohledně zákona o přijímání zahraničních pracovních sil.

Bavorský premiér Horst Seehofer

Agentura Reuters napsala, že cesta ke koaliční dohodě může trvat měsíce a že investoři mají obavy z toho, že vývoj v Německu, které je největší evropskou ekonomikou, uvázne na mrtvém bodě.

„Urychleně musíme vytvořit vládu, nejde tu jen o nás,” řekl v sobotu na shromáždění mládežnické organizace CDU ministr vnitra Thomas de Maiziére.

CDU a CSU nejsilněji rozdělovala právě otázka migrace. CSU kritizuje kancléřku Merkelovou za to, že v roce 2015 otevřela hranice pro téměř milión lidí prchajících před válkou a hladem na Blízkém východě, v Africe a Asii. Většina z nich do Německa přišla přes Bavorsko.

Od té doby CSU požaduje, aby Německo přijímalo nejvýš 200 tisíc uprchlíků ročně. Merkelová však stanovení hranice odmítala, protože to podle ní porušuje německou ústavu, která zaručuje právo na azyl každému, kdo čelí politickému pronásledování.