Důvodem je váhání Macrona, jenž v předvolební kampani plán nejprve podporoval, ale nyní šlape na brzdu, když hovoří o možných alternativách.

Ačkoli se o plánu vášnivě diskutuje už od 60. let minulého století, jsou nynější kontroverze dluhem zejména z Hollandovy éry. Bývalý prezident dal při nástupu do úřadu v roce 2012 souhlas se zahájením stavby, v čemž jej neúnavně podporoval tehdejší premiér a dřívější dlouholetý starosta Nantes Jean-Marc Ayrault.

Ten chtěl z nového letiště učinit hlavní uzel leteckého provozu nad západní Francií. Jeho argument zněl, že dosavadní letiště se už brzy ocitne na hranici své kapacity a že stavba nového v lokalitě Notre-Dame-des-Landes severně od Nantes je nevyhnutelná.

Ihned po vydání stavebního povolení však ekologové a antiglobalisté bahnitý pozemek o rozloze 1600 hektarů obsadili, načež přišly srážky s policií. Pokus o jeho vyklizení ztroskotal a místní farmáři se postavili i proti vyvlastnění své půdy. Odpůrci varují, že zastavěním areálu citelně utrpí příroda, protože v něm žijí vzácné živočišné druhy. Zpochybňují také ekonomickou smysluplnost záměru s tím, že kdyby se rozšířilo nynější letiště, jistou dobu by to ještě stačilo, a hlavně by to bylo mnohem levnější.

Referendum moc nevyřešilo

Zastánci kontrují, že nový vzdušný přístav by sice nebyl levný, avšak financovala by ho centrální státní pokladna, nikoli jen daňoví poplatníci z Nantes nebo regionu. Hollande se loni pokusil vyřešit problém re­gionálním referendem, které ale nepřineslo jednoznačný výsledek. Většina, 55 procent zúčastněných, sice projekt podpořila, ale obyvatelé přímo zasažených obcí byli jednoznačně proti.

Plebiscit získal trhliny i tím, že nynější letiště leží v hustě osídlené oblasti a blízko města, takže při hlasování byli ve většině obyvatelé, kterým by jeho uzavření přineslo prospěch, mj. tím, že by se zbavili nadměrného hluku.

Farmáři, kteří nesouhlasí se stavbou letiště.

FOTO: Profimedia.cz

Macron nicméně prohlašoval, že výsledky referenda uznává. „Notre-Dame-des-Landes se bude stavět,“ zdůraznil jen pár dní před svým zvolením. Média ale mezitím zpozorovala náznaky opatrného obratu. V červnu Macron vyslal do oblasti skupinu prostředníků, již měli prozkoumat situaci a vypracovat nějaké doporučení. Dva ze tří členů skupiny prý ale mají blízko k ministrovi životního prostředí Nicolasi Hulotovi, jenž je sám vyhlášeným odpůrcem nového letiště.

Platnost povolení v únoru vyprší

Stoupenci projektu proto bijí na poplach. Zástupci dvaceti organizací, které nové letiště chtějí, se nedávno otevřeným dopisem obrátili na vládu a stěžovali si na údajnou podjatost prostředníků. Kritizovali také, že vyjednávači chtějí mluvit i s účastníky blokád a že by se vůbec nemělo dopřávat sluchu lidem, kteří vyzývají k „sabotáži a odporu vůči státní moci“. A hlavně, úřady podle přívrženců záměru nerespektují demokratickou vůli vyjádřenou v referendu.

Dohadování má trvat až do konce roku, ale čas hraje do karet odpůrcům letiště. V únoru 2018 totiž vyprší platnost stavebního povolení a vláda dosud neučinila nic pro jeho případné prodloužení.