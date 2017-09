„Soud odmítl kroky Slovenska a Maďarska proti provizornímu mechanismu mandatorního přerozdělování žadatelů o azyl,“ uvedl soud v Lucemburku. Dodal, že odmítl stížnost „jako celek“.

„Mechanismus přispěl k tomu, že Řecko a Itálie zvládly dopad migrační krize v roce 2015,“ dodal v prohlášení.

Soud EU upozornil, že platnost rozhodnutí o přerozdělování uprchlíků podle kvót nemůže záviset na zpětném posuzování toho, do jaké míry bylo účinné. Středoevropské země při kritice kvót namítaly, že systém nefunguje.

BREAKING: EU court dismisses Hungarian and Slovakian case against taking in refugees pic.twitter.com/QRaoyonh4k