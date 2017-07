„Existují témata, na kterých se neshodneme, ale je důležité, abychom i o nich hovořili, abychom se mohli posunout dál,“ řekl po zhruba dvouhodinovém jednání Macron.

Zdůraznil, že Trumpa respektuje i v oblastech, kde shoda chybí. Zmínil klimatickou Pařížskou dohodu, od které prezident Trump odstoupil. Macron zopakoval, že pro něj závazky z dohody platí.

Trump, který do Francie zavítal na oslavy pádu Bastily a také 100. výročí zapojení USA do první světové války po boku Trojdohody, tedy i Francie, před jednáním zamířil do Invalidovny, kde si kromě jiného prohlédl hrobku Napoleona Bonaparte. Oba státníky při prohlídce doprovázely manželky Melania a Brigitte. Trump po jednání Macrona chválil jako „skvělého prezidenta“ a „tvrdého politika“. Francouzskou metropoli opěvoval jako „jedno z nejskvělejších míst“ světa.

Večer prezidentské páry zamíří na večeři v Eiffelově věži.

Prezidenti Trump a Macron s manželkami Melanií a Brigitte při prohlídce Napoleonovy hrobky

FOTO: Ian Langsdon, Reuters