„Amerika není nepřítel, dvakrát jsme ve světových válkách byli spojenci,“ prohlásil Putin a pokračoval: „To, že se teď podporuje rusofobie v USA, to vidíme. Pokládáme to za výsledek zostřeného vnitropolitického boje.“

Putin tvrdí, že Moskva přesto stojí o spolupráci, protože v Rusku jsou podle něj přátelé Ameriky stejně jako v Americe přátelé Ruska. „Nechceme spory a vzájemné poškozování se,“ přesvědčoval Putin a vyjmenoval oblasti spolupráce: kontrola zbraní hromadného ničení, boj s chudobou, která je podle něj často zdrojem radikalismu ve světě, či boj s negativními ekologickými vlivy.

Comeymu nabídl azyl

Putin se také opět vyjádřil k nařčením, že se Rusové vměšovali do loňských prezidentských voleb v USA. Zopakoval, že Američané nepředložili žádné důkazy, takže jde podle něj o propagandu. Jsou to naopak Spojené státy, které se všude vměšují. Myslí si to všichni, ale bojí se to Washingtonu říct do očí, prohlásil ruský prezident.

Na adresu bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho, jehož prezident Donald Trump podle některých tvrzení před časem zbavil funkce proto, že chtěl ukončit vyšetřování o údajném spojení svého okolí s Rusy, Putin prohlásil, že se Comey chová spíš jako lidskoprávní aktivista. Jednomu takovému Američanovi – Edwardu Snowdenovi, který odtajnil sledování ze strany americké tajné služby NSA –, Rusko už poskytlo azyl, takže by to udělalo i pro bývalého šéfa FBI. „Je dobré, aby to věděl,“ podotkl Putin.