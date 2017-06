Podle průzkumu společnosti Kantar Sofres získala REM s centristickou formací MoDem v prvním kole 32,9 procenta hlasů, republikáni se spojenci 21 procent, Národní fronta (FN) Marine Le Penové 13,5 procenta, ultralevicová Nepodrobená Francie 11 procent a socialisté 7,8 procenta.

Po druhém kole voleb, které je naplánováno na příští neděli, by si REM podle předběžných propočtů měla v parlamentu zajistit drtivou většinu 415 až 445 křesel. Národní shromáždění má 577 mandátů, k většině je zapotřebí 289 mandátů.

Republikáni by mohli obsadit 80 až 100 parlamentních míst, socialisté 30 až 40 křesel, krajní levice deset až 20 a Národní fronta by měla mít jeden až čtyři mandáty. Projekci výsledků po druhém kole, do něhož postupují kandidáti, kteří v prvním kole získali nejméně 12,5 procenta hlasů, sestavila agentura Elabe.

Nízká účast a zklamání republikánů

Pokud se propočty rozložení mandátů potvrdí, vymaže to z parlamentu politickou diskusi, reagoval na odhady výsledků prvního kola voleb šéf socialistů Jean-Christophe Cambadélis. Z tábora socialistů se podle agentury AFP ozývají hlasy o "bezpříkladném ústupu levice".

Za zklamání odhady označili republikáni, stejně se vyjádřil místopředseda Národní fronty Florian Philippot, který pro příznivce francouzské krajní pravice vyhlásil na druhé kolo "všeobecnou mobilizaci".

Podle Marine Le Penové je "katastroficky" nízká volební účast znepokojující. Přesto čeká, že ve druhém kole by kandidáti Národní fronty mohli v některých obvodech uspět. Sama Le Penová podle odhadů ve svém obvodu na severu země vede.

Volební účast byla v prvním kole nízká, pohybovala se zřejmě pod hranicí 50 procent.