„Můžu tomu rozumět z pohledu své osobní tragédie. Ale nemám odvahu mou bolest srovnávat s tou, kterou prožívají oni. Styděla bych se říci, že jsem také matka a také trpím,“ cituje Collinaovou BBC.

Valeria Collinaová je rodilá Italka, konvertovala však k islámu a hlavu si zakrývá šátkem. Hlouček novinářů přijala v chodbě svého domu, klekla si na koberec a začala tichým hlasem vyprávět příběh svého syna, který rozpoutal masakr v Londýně. [celá zpráva]

Proč, jak a kde se její syn v jednadvaceti letech zradikalizoval, ale Collinaová vysvětlit nedokáže.

„Nedokážu říct nic, co by dávalo smysl. Od roku 2016 byly s mým synem potíže. Tehdy ho chytli na letišti v Boloni. Přišel a řekl mi - ´mami, pojeď se mnou do Sýrie, tam mají čistý islám´. Zeptala jsem se, jestli se zbláznil. Že nemám v úmyslu jet do Sýrie s ním, ani s nikým jiným. Že je mi dobře v mojí zemi,“ řekla BBC Collinaová.

Youssef Zaghba

FOTO: Reuters

Od té doby, co byl Zaghba chycen v Boloni, odkud chtěl odcestovat přes Istanbul do Sýrie, jej sledovala italská tajná služba. Upozornila i zahraničí rozvědky, včetně té britské. Zaghba přesto mohl dál volně cestovat.

„Po tom incidentu na boloňském letišti jsem mu řekla, že teď musí být vzorný. Že nemůže sledovat ta divná videa na internetu a setkávat se s těmi podivnými lidmi, ale když se vrátil do Londýna...,“ zavzpomínala Collinaová a odmlčela se.

Dům teroristovy matky

FOTO: Giorgio Benvenuti, ČTK/AP

V Londýně si prý její syn našel práci v islámském zpravodajském kanálu. S matkou zůstal v kontaktu a ona i na dálku poznala, že se změnil. Zvážněl, byl věčně zasmušilý. „Na fotkách vypadal vážně. Tak jsem žertovala, jestli by mi neposlal nějaké, na nichž se směje,“ vybavuje si matka útočníka z Londýna. Naposledy se svým synem dva dny před útokem. „Byl to milý rozhovor, normálně jsme si povídali,“ dodala.

Video

Policie na místě útoku v Londýně

Když se dozvěděla o teroristických útocích a syn nebyl k zastižení, domnívala se, že se schovává, aby nebyl s terorem spojován. To, že by mohl být sám pachatelem, by jí ve snu nenapadlo. Uvěřila až tehdy, když u jejích dveří zazvonila policie.