Přestože spolu mluvili a Hashim o chytaném atentátu věděl, podle mluvčího neznal podrobnosti tom, kdy a kde ho bratr spáchá.

Hashim už dříve při výslechu přiznal, že byl v Manchesteru v době, kdy Salman plánoval atentát. Také připustil, že on i jeho bratr byli členy Islámského státu, uvedly už dříve libyjské speciální síly. Samozvané libyjské speciální odstrašující síly pro boj s terorismem Rada spadají pod ministerstvo vnitra.

„Máme důkazy, že byl zapojen do IS se svým bratrem,” řekl agentuře Reuters bin Salám. Hashim byl zadržen právě kvůli vazbám na Islámský stát, které se začaly prošetřovat před šesti týdny. [celá zpráva]

Otec mu vrátil pas



Islámský stát se přihlásil k atentátu ve foyeru arény, kde vystupovala americká popová zpěvačka Ariana Grande. Hashim byl podle libyjských vyšetřovatelů jediným člověkem z rodiny, který věděl, že bratr odletěl 17. května do Británie. Rodičům řekl, že míří do Saudské Arábie na malou pouť umra do Mekky. Proto mu vrátili pas, který mu otec zabavil.

Do Manchesteru letěl s několika přestupy. Německo potvrdilo, že byl v Düsseldorfu a turecké úřady uvedly, že z nejmenované evropské země zamířil do nejmenované třetí země a pak přes Istanbul zpět do Evropy. Zdůraznily, že zmíněnou třetí zemí nebyla Sýrie.