„Nabyla jsem podezření a kamarád, který seděl vedle ní, mi řekl, že z ní nemá dobrý pocit. Nervózně si hrála se zipy a rukama v bundě,“ řekla televizi Sky News Dawn Waddyová.

Podivné chování ženy svědkyni, která měla štěstí a vyvázla bez zranění, přišlo natolik podezřelé, že se rozhodla upozornit ochranku. „Řekla jsem to ochrance a ta informovala velení. Byli nad schody i pod schody u místa, kde seděla, a tajně ji sledovali,“ vylíčila Waddyová britské televizi.

Byla čím dál nervóznější



Během koncertu byla podezřelá žena podle svědkyně čím dál nervóznější, po jeho skončení šla k místu, kde se útok odehrál, a usmívala se. Zmizela ale těsně předtím, než se terorista ve foyer haly odpálil.

Vyšetřovatelé se nyní snaží komplice najít a rozklíčovat, jak rozsáhlá teroristická síť, která v Manchesteru vraždila, vlastně byla. Pracují i s verzí, že mají džihádisté ještě další bombu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Panika po výbuchu na koncertu Ariany Grande v Manchesteru

Na to, že měl Abedi komplice, přišli vyšetřovatelé proto, že podle důkazů, které unikly ze Spojených států, byla k náloži přidělána rozbuška napojená na mobilní telefon. To naznačuje, že jiný džihádista sledoval Abediho a byl připraven odpálit nálož na dálku, kdyby na poslední chvíli ustoupil od plánu odpálit se. Zpravodajci nicméně pracují s verzí, že komplic Abediho sledoval zvenku, nikoliv zevnitř koncertní haly.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sanitky rozvezly zraněné z koncertu v Manchesteru do okolních nemocnic

Tajné služby se také stále snaží zrekonstruovat Abediho pohyb před atentátem. „Předtím, než dorazil do Evropy, letecky cestoval. Nejprve přiletěl z Libye do Evropy, pak do třetí země, do Istanbulu a zpět do Evropy,” napsal s odkazem na svůj zdroj server Hurriyetdailynews.

Při pondělním atentátu na koncertu pro náctileté zemřelo 22 lidí, včetně dětí. Další desítky utrpěly zranění.