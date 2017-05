Manchesterská policie už v úterý potvrdila, že v Manchesterské aréně se mezi teenagery odpálil 22letý Abedi, který je libyjského původu. Britská média informovala, že se Abedi nedávno z Libye vrátil. Daily Mail ve středu uvedl, že terorista do Libye zmítané válkou v uplynulých letech létal často.

Britští vyšetřovatelé prověřují, zda měl komplice. Sdělovací prostředky informovaly, že Abedi sice žil v Manchesteru, ale do města se vrátil z Londýna krátce před útokem.

Ministryně vnitra Amber Ruddová přiznala, že Abedi byl policii znám z dřívějška, a dodala, že pravděpodobně měl komplice. „Zdá se být pravděpodobné, že to nespáchal sám, takže zpravodajské služby a policie sledují své stopy s cílem zajistit veškeré informace, aby ochránily naše bezpečí,“ řekla Ruddová.

Možná byl i v Sýrii

K masakru se přihlásil Islámský stát a vyšetřovatelé také prověřují jeho možné napojení na toto extremistické hnutí. Podle francouzského ministra vnitra Gerard Collomba není vyloučené, že Abedi působil i ve válečné Sýrii. Francouzům to prý sdělila britská strana.

„Dnes víme jen to, co nám řekli britští vyšetřovatelé - to, že někdo s britskou národností a libyjského původu se zradikalizoval po cestě do Libye a pak zřejmě do Sýrie a rozhodl se provést tento útok,“ prohlásil Collomb v rozhovoru pro stanici BFMTV. Na opakovaný dotaz zopakoval, že to je informace, kterou mají francouzské a britské tajné služby. Ministr však dodal, že spojení s Islámským státem zatím nebylo potvrzeno.

Britské úřady odhadují, že do válek v Sýrii a Iráku se vydalo zhruba 850 Britů, aby se připojili k extremistům v čele s Islámským státem. Okolo poloviny z nich se vrátilo do Británie a více než sto jich bylo odsouzeno.

Dvacet lidí je v kritickém stavu

Abedi se odpálil v pondělí v noci v Manchesterské aréně po koncertě, který navštívilo 18 000 převážně mladých lidí. Zabil 22 z nich včetně osmileté dívky a 59 dalších zranil. Šéf záchranné služby Jon Rouse řekl televizi SkyNews, že stav 20 zraněných je nadále kritický.