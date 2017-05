Někteří ho popisují jako zarytého příznivce fotbalových Manchester United, který trávil hodiny u her na počítači a playstationu.

Zásadní proměna měla přijít poté, co se jeho otec po vypuknutí povstání proti libyjskému vůdci Muammarovi Kaddáfímu rozhodl zapojit se do boje. Rodina Abediových pocházela z Libye a do Británie utekla právě před Kaddáfího režimem, uvedl už v úterý server The Daily Telegraph.

Do Libye se podle sdělovacích prostředků posléze vydala i Abediho matka Samia a nedávno se měl odtamtud do Británie vrátit i samotný Salman Abedi. V Libyi podle nepotvrzených zpráv strávil tři týdny.

Přítel džihádista

Abedi byl policii znám, ale nesledovali ho, protože se nedomnívali, že by mohl provést násilný čin. Podle imáma do mešity ve čtvrti Disbury, kterou rodina navštěvovala, Abedi před dvěma lety přestal docházet. Nelíbily se mu odsudky na adresu hnutí Islámský stát. Abedi i dva jeho bratři údajně také na sociálních sítích vychvalovali Brity, kteří se zapojili do války v Sýrii po boku extremistů.

Jeden z nich byl dokonce podle Mirroru Abediho přítelem. Jednalo se o Raphaela Hosteyho, který přijal válečnické jméno Abú Kaka al-Britání a loni byl zabit při náletu bezpilotního stroje.

Nejmladší oběti Saffii Rose Roussosové bylo osm let.

Abedi se v pondělí v noci odpálil v Manchesterské aréně, kde právě skončil koncert americké zpěvačky Ariany Grandeové. Do předsálí zřejmě zvenčí pronikl proto, že organizátoři otevřeli východy a nekontrolovali už, kdo se případně do haly vrací. Abedi zabil 21 lidí. Úřady zatím identifikovaly sedm obětí, jsou mezi nimi i dívky ve věku 8, 15, 18 let. Dalších 120 lidí včetně teenagerů bylo zraněno, 59 jich muselo být převezeno do nemocnice.

Na koncertě bylo 18 tisíc lidí.

V Británii byl vyhlášen nejvyšší pohotovostní stupeň a do ulic Manchesteru byli nasazeni vojáci.