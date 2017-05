V předvolebních průzkumech se Macronovi připisovalo přes 60 procent hlasů. [celá zpráva]

Konečné výsledky ukázaly na ještě větší, až propastný rozdíl přes 30 procentních bodů.

Výsledek francouzské volby prezidenta

Po oznámení předběžných výsledků francouzským ministerstvem vnitra v neděli večer vypuklo nadšení mezi příznivci Macrona, kteří se shromáždili před pařížským Louvrem.

Macron agentuře AFP krátce poté řekl: „Dnes večer začala nová kapitola v naší dlouhé historii. Chci, aby byla o naději a obnovené důvěře.”

